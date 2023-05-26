Yunanistan sınırında FETÖ ve PKK zanlısı 13 kişi gözaltına alındı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK terör örgütü zanlısı 13 kişi, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.
Edirne’de sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edilen 13 PKK ve FETÖ zanlısı yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği Mehmetçikleri, son günlerdeki denetim ve kontrollerde, 10'ü FETÖ silahlı terör örgütü üyesi, 3'ü PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi toplam 13 şüphelisini, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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