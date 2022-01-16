Zeynep Uğurlu Cicen: ''Başarı İçin Hedef Şart''

Türkiye'de tasarım alanında önde gelen iş kadınlarından İç Mimar ve tasarımcı Zeynep Uğurlu Çiçen, iş hayatına atılmak isteyen kadınlara tavsiyelerde bulunarak başarılı olmak isteyen kadınların kendilerine hedef koymaları gerektiğini belirtti.

“Üniversiteden Atıldım Ama Yılmadım”

Cicen, “19 yaşındayken evlendim Üniversite 1'inci sınıftaydım, Marmara Üniversitesi Tekstil okuyordum. Evlendikten sonra okul hayatıma devam ettim, o arada okuldan atılma dönemlerim oldu, başarısızlıklarım oldu. Ancak çok çalışıp tekrar üniversiteye girdim. Daha sonra farklı eğitimler aldım, psikolojik eğitimler aldım. Üniversiteyi bitirdim, üniversitelerde başarıyla ilgili, insan tanıma sanatıyla ilgili birçok seminerlerim oldu”dedi.

“Sadece İstemek Yetmiyor”

Eğitimini bitirdikten sonra iş hayatında büyük başarılar elde ettiğini söyleyen Zeynep Uğurlu Çiçen, “İsteklerim doğrultusunda hareket ettim. Tabi sadece istemek yetmiyor, bunu hedeflerinize dönüştürmeniz gerekiyor. Sonunda başarı istiyorsanız, ilk önce hayaller sonra istekler ve daha sonrasında bunları hedeflere dönüştürüyoruz ve dedim ki, ben dekorasyon işine girmek istiyorum, hedefimde o var. Bununla ilgili özel bir akademide eğitim aldım. Eşimin de çok büyük payı var, o da bana çok büyük destek oldu. Ardından bir yola girdik ve turizmde buldum kendimi. Ve şu anda çok iyi gitmekte olan işlerimiz var. Ama bu pandemi süreci bazı sektörlerde olumsuz etkiler yaptı” şeklinde konuştu.

"Pandemi sürecinde yurt dışı projelerini tamamen kestik"

Korona virüs salgınının birçok sektörde işleri durma noktasına getirdiğini belirten Zeynep Uğurlu Çiçen, “Pandemi, turizmi oldukça kötü etkiledi ve birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bunlar arasında otelcilik ve turizm sektörü de yer alıyor. Turistlerin pandemi nedeniyle gelmediğini belirten Zeynep Uğurlu Çiçen, “Pandemi turizmi oldukça kötü etkiledi. İnsanların planları vardı, bunlar pandemiyle birlikte ertelendi. Bu iyi mi oldu diye sorarsak. Kimi sektör için iyi, kimi sektör için kötü oldu. Mesela turizm işi yaptığımız için kötü oldu. Biz beklemeye aldık yani bu pandemi turizm sektörünü bayağı bir vurdu. Yurt dışından kimse gelmedi, bunun için de oteller kapandı. Otelin içinde birbiriyle bağlantılı birçok şey bulunuyor” diye konuştu.

“Evde daha çok vakit geçiriyorlar”

Çiçen, turizm sektörü kötü etkilense de inşaat alanında çalışmalarına devam ettiklerini, bu süreçte insanların isteklerinin pandemiye göre şekillendiğini belirterek, “Zaten inşaat sektörü devam etti, durmadı. Kendi inşaatlarımızı yaptık, biz bu arada pandemi sonrasına da hep hazırlık yaptık. Önceden güzel ve gösterişli olsun istiyorlardı. Şimdi ise kullanışlı olsun, bahçe olsun, kullanabileceği alanlar olsun. Evde daha çok vakit geçiriyorlar. Artık insanlar eve de alıştı. Onlara soruyorum yasaklar bitiyor, 'Biz alıştık zaten' diyorlar. Kendilerine zaman ayırdılar” şeklinde konuştu,

"Yurt dışı projelerini tamamen kesmiştik"

Pandemi sürecinde yurt dışı projelerini durdurduklarını ifeda eden Çiçen,” Pandeni nedeniyle alınan tedbirlerin işe yaramasından dolayı artık yurt dışı projelerine de start vereceğiz. Eskiden yurt dışından kumaş ve mobilya isterlerdi, onlar bile durmuştu. Sadece aksesuar gidiyordu yurt dışına. Bize 'gel şu şekilde bir yer yapalım' sözleri azaldı. Ya bunları iptal ettiler ya da bunlar askıya alındı. Bakü'de bir proje vardı, 5 veya 6 senedir devam ediyordu. Araya pandemi girince bu proje tamamen durdu. Bana yazmaya başladılar ne zaman start alıyoruz diye. Hem yazın gelmesiyle hem de bu pandeminin yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla isteklerinde bir artış oldu” diye konuştu.

“Sosyal Medya Paylaşımları İçin Evlerini Yeniliyor”

Korona virüs nedeniyle insanların evlerinde daha fazla vakit geçirmesnini ev içi dekorasyonlarına ilgiyi arttırdığını, Sosyal medya paylaşımlarının evlerden daha çok yapılmasıyla aksesuar ve dekorasyon talebinde patlama yaşandığını ifade eden Çiçen. “Korona Virüs pandemisi hayatımızın her alanında olduğu gibi ev yaşamımızı da etkiliyor. Özellikle çalışan bireyler bu süreçte evlerde daha fazla vakit geçirmeye başladı. Bu da genellikle kadınlarda evlerinde dekorasyon ve aksesuarlarda değişiklik yapma isteği oluşturdu. Birçok kadın sosyal medya paylaşımlarını evlerinden yapmaya başlayınca kendilerine görseli daha şık köşeler oluşturmaya başladı”dedi.

“Önce Aksesuardan Başladılar”

Zeynep Uğurlu Çiçen özellikle çalışan kadınların bu süreçte daha fazla evde vakit geçirmesiyle birlikte evlerinde evlerinde değişimlere gittiklerini özellikle sosyal medya paylaşımları için köşeler oluşturduklarını belirterek "Ev hanımları hep evdeydi, sürekli değişim içindeydiler. Onlara sıkıcı geldi pandemi, onlarda bir değişiklik olmadı, daha çok çalışan kesim değiştirmek istedi. İlk önce aksesuardan başladılar, sosyal medyadan daha çok yer almaya başladılar. Canlı bağlantı yapmak için güzel köşeler yapmaya başladılar. Güzel köşeler yaparken bize de çok danıştılar. Bizde ufak dokunuşlar yaptık, kimse evinin içinde pandemi sürecinde tadilat yapmak istemedi” şeklinde konuştu.

“Klasik eşyalardan vazgeçildi”

Klasik eşya sevenlerin bu eşyalardan vazgeçtiğini ve evlerinde daha modern eşyalar kullandığını belirten Çiçen, "Çoğu insan klasik eşyalardan vazgeçti, çünkü sürekli evde oldukları zaman o klasik mobilyalar batmaya başladı. Şu koltuğumu nasıl moderne çevirelim, ya da yeni almak isteyen direk onları gönderdi, yenilerini aldı. Daha çok lacivert, onun yanında açık bej tonları, yormayan hafif gümüş, daha sade, daha düz, göz yormayan ürünler tercih ettik. Hem gösterişli hem sade, gösteriş sosyal medyada kullandıkları için, çok minimaliz şeyler istemediler. Ama klasikten kurtuldulardedi.