70'li yıllara damgasını vuran oyuncu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Türk sinemasından bir yıldız daha kaydı. Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ, sabah saatlerinde İstanbul Cihangir'deki evinde hayatını kaybetti.



Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Sevda Ferdağ'ın vefat haberini Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada, ''Türk sinemasının önemli oyuncularından Sevda Ferdağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz'' denildi.

SEVDA FERDAĞ KİMDİR ?

Sevda Ferdağ, gerçek adıyla Lütfiye Dumrul, 15 Ağustos 1942 tarihinde Balıkesir'de doğmuş Türk sinema ve dizi oyuncusu ve şarkıcıdır. 1958 yılında "O Günden Sonra" adlı filmle ilk kez sinemaya adım attı. Azrailin Habercisi, Kapıcılar Kralı, Yalan Dünya, Hababam Sınıfı, Sarmaşık Gülleri gibi birçok unutulmaz filmde rol aldı. Sevda Ferdağ oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılık da yaptı ve birçok şarkı seslendirdi.

Usta oyuncu 2005 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanı aldı.