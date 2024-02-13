Türkiye – Japonya diplomatik ilişkilerinin 100.yılı kutlanıyor

Asya kıtasının birbirine fiziki olarak en uzak olan iki ülkesi olan Türkiye ve Japonya arasında 2024 yılı, Diplomatik İlişkilerin 100.Yıl Dönümü olarak kutlanıyor. Program kapsamında Japonya’da Türk İzleri Belgesel Filmi sinemaseverler ile buluşuyor.

Türkiye’nin en önemli dost ülkelerinden olan Japonya, Türkiye’ye Asya kıtasındaki en uzak ülke olmasına rağmen Türk halkı tarafından en sevilen ülkelerin başında geliyor.

İki ülkenin diplomatik ilişkilerinin tarihi ise tam 100 yıl öncesine dayanıyor. Bu kapsamda her iki ülke tarafından da bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor.

Bu alanda yapılmış ilk ve tek belgesel film olan “Japonya’da Türk İzleri Belgesel Filmi”, Japonya Araştırmaları Derneği, Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi işbirliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Japonya İstanbul Başkonsolosluğu desteği ile sinemaseverler ile buluşacak.

Japonya Başkonsolu’nun Katılımı ile Gösterime Başlayacak

16 Şubat 2024 Cuma akşamı, Japonya İstanbul Başkonsolosu Sayın Kasahara Kenichi, Japonya Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Selçuk Esenbel ve Yönetmen Umut Mete Soydan’nın katılacağı özel bir gösterim ile belgesel film sinemaseverler ile buluşacak.

Ardından 17 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 13:00’de ve 18 Şubat Pazar günü saat 15:00’de Beyoğlu Sineması’nda ücretsiz olarak gösterimler gerçekleştirilecek.

Japonya’da Türk İzleri Belgesel Filmi; Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin tarihini, serüvenini, iki ülkenin birbirlerinde bıraktıkları izleri ve Japonya’daki Türk İzlerini ele alan ilk ve tek belgesel filmdir.

Japonya Devlet Televizyonu NHK TV ve Türkiye Devlet Televizyonu TRT’de yayınlanan film, yılın belgesel filmi ödülü almış ve halen Türk Hava Yolları’nın dünya genelindeki tüm uçaklarında 3 farklı dilde yayınlanmaya devam etmektedir.