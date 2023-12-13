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  4. Acı haberi Zafer Algöz duyurdu: Yeşilçam'ın usta yönetmeni hayatını kaybetti

Yönetmen Yılmaz Atadeniz hayatını kaybetti

Yönetmen Yılmaz Atadeniz hayatını kaybetti
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Yönetmen ve senarist Yılmaz Atadeniz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

91 yaşındaki Atadeniz'in akciğer rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü öğrenildi.

Ölüm haberini duyuran oyuncu Zafer Algöz, "Yeşilçam’ın enteresan filmlere imza atan yönetmeni Yılmaz Atadeniz ağabeyimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin" mesajını paylaştı.

 

DHA

Etiketler Yılmaz Atadeniz yönetmen senarist yeşilçam
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