Acun Ilıcalı abisini ilk kez paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, erkek kardeşi Ömer Cenker Ilıcalı ile fotoğrafını ilk kez paylaştı.

İş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen medya patronu Acun Ilıcalı, abisi Ömer Cenker Ilıcalı ile ilk kez fotoğrafını paylaştı.



Acun Ilıcalı'nın yeğeni Ece ve büyük kızı Banu Ilıcalının da yer aldığı fotoğraf, sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Acun Ilıcalı'nın ağabeyi olduğundan bihaber olan kullanıcılar, Ömer Cenker Ilıcalı için ''Yolda görsem Acun Ilıcalı zannederim" gibi yorumlarda bulundu.

ÖMER CENKER ILICALI KİMDİR?

Fotoğrafı görenler ''Acun Ilıcalı'nın abisi kimdir?" sorusunu sormaya başladı. Acun Ilıcalı'nın erkek kardeşi Ömer Cenker Ilıcalı, 1967 yılında Erzurum'da doğdu. 54 yaşındaki Ilıcalı, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1998 yılında aynı üniversiteden uzmanlık aldı. Ardından ABD Albert Nemeth Lazer Merkezi'nde çalıştı. Şimdilerde özel bir hastanede Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak görev alan Ilıcalı, çok iyi derecede İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilmektedir. Ömer Ilıcalı aynı zamanda Çocuk Eğitim Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı.