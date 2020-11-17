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  3. 17 Kasım 2020 15:51

Acun Ilıcalı'dan bomba transfer!

Youtube'da yayınlanan ''Konuşanlar'' programıyla adını duyuran komedyen Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yer alacak.

Acun Ilıcalı'dan bomba transfer!
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YouTube kanalı üzerinden yayınlanan programında ünlü isimleri konuk alan Hasan Can Kaya'nın programı bundan sonra Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayınlanacak.

MÜJDEYİ BİZZAT VERDİ
TV8'in yanı sıra Exxen adını verdiği yeni bir platform kuran Acun Ilıcalı, yeni projelerini yavaş yavaş duyurmaya başladı. Yarışma ve dizilerin yer alacağı platformda Hasan Can Kaya'da Konuşanlar isimli programını sunacak. Kaya ile çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşıp müjdeli haberi veren Ilıcalı "Hasan Can Kaya ile Konuşanlar Exxen'de, hepimize hayırlı olsun" dedi.

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