Adriana Lima isyan etti: ''Ben bekarım''

Brezilyalı manken Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Bahadır ile aşk yaşadığı yönündeki çıkan haberlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Güzel manken, "Türkiye, bilgine... Ben bekarım. Bir kez daha uydurma haber yapmayı bırakın" dedi.



38 yaşındaki Brezilyalı manken Adriana Lima, iş adamı Emir Bahadır ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Önce Metin Hara daha sonra iş adamı Emir Uyar ile ilişki yaşayan top model Adriana Lima, yine bir Türk ile ilişkisi olduğuna dair haberlere Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaştığı mesajla tepki gösterdi.

"TÜRKİYE BİLGİNE, BEN BEKARIM"

Adriana Lima paylaşımında " Türkiye, bilgine... Ben bekarım. Bir kez daha uydurma haber yapmayı bırakın" diye seslendi.

Dünyaca ünlü model, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı karenin altına Mevlana'nın "Kaybettiğin her şey başka bir surette bir gün mutlaka geri döner" sözünü yazıp, iki beyaz kalp emojisi koymuştu.

Fotoğrafın altına Emir Bahadır'ın üç kalp bırakması ise gözden kaçmamıştı. Lima'nın Emir Uyar'ı takip ediyor olması, akıllara 'Yeni bir aşk mı?' sorusunu getirmişti.