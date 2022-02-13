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Alişan'dan ''boşanacaklar'' iddiaları için olay paylaşım

Alişan'dan ''boşanacaklar'' iddiaları için olay paylaşım

Boşanacakları iddiaları gündeme bomba gibi düşen Alişan ve Buse Varol çifti oğullarının doğum gününde verdikleri aile fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Alişan ve Buse Varol evliliklerinde yaşanan krizden dolayı kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlaşmıştı. Varol, kaynanasının doğum günü kutlamasına kenidisini davet etmediğini söylemişti.

Boşanacakları iddia edilen ikili oğulları Burak'ın doğum gününü birlikte kutladı. Alişan, doğum gününde çekilen aile fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. 

 

Etiketler alişan buse varol boşanacaklar boşanacaklar mı paylaşım
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