  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Berfu Yenenler'den 'aldatma' itirafı

Berfu Yenenler'den 'aldatma' itirafı

Berfu Yenenler'den 'aldatma' itirafı

2019'da Eser Yenenler ile dünyaevine giren 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli Berfu Yenenler, aldatılma konusunda verdiği cevapla gündeme geldi.

Eser Yenenler ile evlendikten sonra mankenliğe ara veren 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli Berfu Yıldız Yenenler, önceki gün ‘İşin Aslı’ isimli programa konuk oldu. 

Programdan özel hayatından ve evliliğinden bahseden genç model, Aslı Şafak'ın "Hiç aldattın mı?" sorusuna "Ergenlik döneminde aldatmışımdır..." yanıtını verdi.

Eser Yenenler ile çok iyi anlaştıklarını ifade eden Berfu Yenenler, "Kimi aldattın?" sorusunu ise "Fiziksel olarak aldatma değil, duygusal olarak olmuştur. Olur ya öyle lisede, yan sınıftakini de seviyorum ama öteki sınıftakini de seviyormuşum. Ay karşıdaki de çok tatlıymış falan. O zamanlardan bahsediyorum" şeklinde cevapladı.

Etiketler aldatma berfu yenenler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beşiktaş'a hakaret eden Serdar Ortaç: Ağzıma içki sürmeyeceğim
''Ailem beni sattıktan sonra izliyor'' itirafı ile gündeme gelmişti: Valilikten açıklama
Patlayan lastiği değiştirmek isterken hayatını kaybetti
Aygün Aydın'dan havuz başında olay pozlar!
Kabine toplanıyor: İşte gündemdeki konular...
Diletta Leotta iddialı pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor
Ünlü ekonomistten korkutan tahmin: ''TL için en zor kış olacak''
İstanbul trafiğinde motokurye savaşı: Bonus kazanmak için canlarını hiçe sayıyorlar
Karadenizli yine yaptı yapacağını: Panelvan aracı görenler şaşkına dönüyor
Türkiye'de yanardağ patlaması olabilir mi? Uzmanlar yanıtladı