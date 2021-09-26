Berfu Yenenler'den 'aldatma' itirafı

2019'da Eser Yenenler ile dünyaevine giren 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli Berfu Yenenler, aldatılma konusunda verdiği cevapla gündeme geldi.

Eser Yenenler ile evlendikten sonra mankenliğe ara veren 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli Berfu Yıldız Yenenler, önceki gün ‘İşin Aslı’ isimli programa konuk oldu.

Programdan özel hayatından ve evliliğinden bahseden genç model, Aslı Şafak'ın "Hiç aldattın mı?" sorusuna "Ergenlik döneminde aldatmışımdır..." yanıtını verdi.

Eser Yenenler ile çok iyi anlaştıklarını ifade eden Berfu Yenenler, "Kimi aldattın?" sorusunu ise "Fiziksel olarak aldatma değil, duygusal olarak olmuştur. Olur ya öyle lisede, yan sınıftakini de seviyorum ama öteki sınıftakini de seviyormuşum. Ay karşıdaki de çok tatlıymış falan. O zamanlardan bahsediyorum" şeklinde cevapladı.