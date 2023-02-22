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Berfu Yenenler'in deprem bölgesindeki paylaşımları tepki topladı

Berfu Yenenler'in deprem bölgesindeki paylaşımları tepki topladı
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Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremle sarsılırken Berfu Yenenler'in reels paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına yol açtı. Berfu ve Eser Yenenler çifti de depremzedelere destek olabilmek için soluğu Malatya'da aldı.

OYUNCAK DAĞITMAYA GİTTİ
Tüm ülkeyi yasa boğan depremlerin ardından ünlü isimler tek yürek olarak afet bölgesine gitmeye ve yardımlarını ulaştırmaya başladılar. Berfu ve Eser Yenenler çifti de çocuklara oyuncak dağıtmak için deprem bölgesine gitti.

REELS VİDEOSU TEPKİ TOPLADI
Berfu Yenenler, depremzede bir çocuğa oyuncak verdiği ve sarıldığı videosunu arkaya müzik koyarak reels şeklinde paylaştı. 'Emanetimi teslim ettim' notunu düştüğü bu paylaşım sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medyada bu paylaşıma tepki mesajları yağdı. O yorumlardan bazıları şöyle;

Yapılan yardımlar neden hep kamera karşısında...

Gerçekten susayım susayım diyorum ancak susamıyorum, insanların canından can gitti, yardımlarınız çok değerli özellikle de çocuklar yaptığınız iyilikler ancak bunu çekeyim arkasına müzik ekleyip reels yapayım düşüncesi hepsini alıp götürüyor.

Yapmayın ne olur bu reelsler bizi mutlu etmiyor üzüyor. çocuğa bakıyorum, üzerinde montu yok,beresi yok,hava soğuk sarılıyor, sıcak bir yuvaya özlem duyuyor, o kadar belli ki..

Şu insanların yanına kamera, telefon gibi cihazlarla yaklaşmayı bırakın artık.

Bu tip paylaşımlarda niyet iyi belki ama sonuç kötü...

Etiketler berfu yenenler reels video paylaşım
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