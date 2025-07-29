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Bülent Ersoy'dan 16 bin TL'lik ''borç'' ifşası

Bülent Ersoy'dan 16 bin TL'lik ''borç'' ifşası
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Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, kendisinden 16 bin TL aldığını iddia ettiği bir kişiyi sosyal medya üzerinden adını da açıklayarak ifşa etti ve "size göndermiş olduğum bu 16 bin TL hesabıma yatacak" dedi.

Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından takipçilerini şaşırtan bir paylaşım yaptı. 

Ersoy, paylaşımında bir kullanıcıya insani duygularla yardım amacıyla para gönderdiğini ancak parasını geri alamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Not: Bülent Ersoy'un açık olarak yazdığı isim Haber3.com tarafından B.T. olarak gizlenmiştir.

"Sayın B.T. beyefendi, dekontlarıyla da sabit olduğu üzre talebiniz üzerine şahsınıza gönderilmiş bu paraları bu gece acilen hesabıma geri göndereceksiniz. Benden yalvar yakar istediğiniz, yoksa tefeciden büyük faizlerle alacağım diyerek, sadece insani duygularla acıdığım için size göndermiş olduğum bu 16 bin TL hesabıma yatacak" 

Ersoy, söz konusu ifadelerin ardından 16 bin TL ödeme yaptığı dekontları da takipçileriyle paylaştı. Söz konusu ifadelerin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından paylaşım Bülent Ersoy'un resmi hesabından kaldırıldı. 

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, kendisinden 16 bin TL aldığını iddia ettiği bir kişiyi sosyal medya üzerinden adını da açıklayarak ifşa etti ve "size göndermiş olduğum bu 16 bin TL hesabıma yatacak" dedi.

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Etiketler ifşa para bülent ersoy 16 bin tl dekont
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