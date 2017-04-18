Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rap şarkısı yaptı

Belçika'da yaşayan rap sanatçısı İsrafil Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için seslendirdiği "Başkomutan" şarkısına klip çekti.

İstanbul görüntüleri eşliğinde Erdoğan’ın sözleriyle başlayan klip, kısa sürede büyük beğeni topladı. Klipte, darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit astsubay Ömer Halisdemir ile ocak ayında İzmir'de teröristlerin büyük bir saldırı düzenlemesini engelleyen şehit polis Fethi Sekin'in görüntüleri de yer aldı.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, gençlerin Erdoğan'ın icraatlarının değerini bilmeleri için böyle bir çalışma yaptığını belirterek, "Gençler, rap şarkılarını seviyor. Biz de gençlere Sayın Cumhurbaşkanımızı sevdirmek için bu besteyi hazırladık. Avrupa'daki Türk gençlerin Cumhurbaşkanımıza verdikleri desteği de göstermek istedik." dedi.

28 yaşındaki Yıldırım, 2014 yılında Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildiğinde "Vatan" isimli ilk bestesini yapmıştı.