Deniz Çakır yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Ünlü oyuncu Deniz Çakır dün gece yeni erkek arkadaşıyla görüntülendi.

İkili Kuruçeşme’deki çiçekçi kapalı olduğu için taksiye binip Ortaköy’e geçti ve buradan çiçek aldı.

Çakır ve erkek arkadaşı daha sonra Beşiktaş’ta bir otele giriş yaptı. Çakır, gazetecilerin "Deniz Hanım Beyefendi kim?" sorusuna "Ne istiyorsanız deyin" ifadelerini kullandı.