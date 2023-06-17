  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ebrar Karakurt paylaştı: Ne kadar gavatsın testi

Ebrar Karakurt paylaştı: Ne kadar gavatsın testi

Güncelleme:

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından "Ne kadar gavatsın testi" çözdüğü videoyu paylaştı.

İtalyan Igor Gorgonzola Novara takımının formasını giyerken son olarak Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad'a transfer olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt son video paylaşımıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından "Ne kadar gavatsın testi" çözdüğü videoyu paylaştı.

Etiketler ebrar karaurt ne kadar gavatsın test video paylaşım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan sonra sürpriz görüşme
Asrın felaketi sonrası işte en çok değerlenen şehirler
İlkokulda LGBT bayraklı karne hatırası ortalığı karıştırdı
Aybüke Pusat, Furkan Andıç'ın kucağına atlayıp poz verdi
Ankara, Bursa, Çanakkale, İstanbul... Gece gündüze döndü!
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı açıklandı
Bakan'dan Erdoğan'ın sağlık durumu için dikkat çeken açıklama
Arda Güler tarihe geçti
Yazı beklerken kış geldi! Yağışlar şiddetli olacak
Gurbetçilere tuzak kuran çeteye film gibi operasyon