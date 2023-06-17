Ebrar Karakurt paylaştı: Ne kadar gavatsın testi
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından "Ne kadar gavatsın testi" çözdüğü videoyu paylaştı.
İtalyan Igor Gorgonzola Novara takımının formasını giyerken son olarak Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad'a transfer olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt son video paylaşımıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.
Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından "Ne kadar gavatsın testi" çözdüğü videoyu paylaştı.
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