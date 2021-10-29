Eşini ve yakın arkadaşını evde yakalayan TikTok fenomeni dehşet saçtı

Sosyal medya platformu TikTok'ta oyun videoları çekerek fenomen olan JinnKid lakaplı Ali Nasser Abulaban, eşi ve yakın arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Abulaban, aldatıldığını düşündüğü için ikisini de öldürdüğünü söyledi.

NBC San Diego'nun bildirdiğine göre, polisler geçen hafta şehrin East Village'deki bir apartmana gittiğini ve orada Abulaban'ın eşi Ana'nın ve arkadaşı Rayburn Barron'un cansız bedenlerini bulduklarını belirtti. Bölge Savcı Yardımcısı'nın raporuna göre Ali Nasser, eşi Ana'yı 18 Ekim'den beri takip ettiğini, geçen haftanın sonlarında eşinin kaldığı lüks bir daireye zarar verdiğini ve kızının iPad'ine evdeki sesleri dinleyebilmesi için bir uygulama yüklediğini söyledi.

EŞİNİ VE ARKADAŞINI AYNI EVDE BASTI

İddiaya göre, geçen perşembe öğleden sonra, Ali Nasser karısını başka bir adamla konuştuğunu duyduktan sonra elinde dolu bir tabanca ile daireye gitti ve arkadaşı Barron'u eşiyle beraber yakaladı. Fenomenin arkadaşı Barron'u boynundan, yanağından ve kafasının arkasından yakın mesafeden üç el ateş etmesinden sonra eşini de başından vurduğu öğrenildi. Polisler, Abulaban'ın 911'i arayıp cinayetleri rapor eden kişi olduğunu öne sürüyor.

Çiftin daha önce de aile içi şiddet olayları yaşadığı fakat herhangi bir yasaklama emrinin çıkarılmadığı da öğrenildi.

TIKTOK'TA NEREDEYSE 1 MİLYON TAKİPÇİYE SAHİP

JinnKid olarak tanınan Abulaban, oyunlardaki NPC'lerin yapay zekasıyla ve animasyonlarıyla dalga geçtiği videolar çekerek Reddit, 9GAG gibi platformlardan ünlü olmuştu. Son birkaç yıldır TikTok'ta 955.000, YouTube'da ise 170.000 takipçiye sahipti. Jinnkid'in olaydan 1 hafta önce yüklediği son video Scarface'den Tony Montana taklidiydi.

Abulaban şu anda kefaletsiz olarak 5 Ocak'ta yapılacak ön duruşmayı bekliyor.