Fatih Ürek'ten satılık malikane! Fiyatı dudak uçuklattı

Bodrum'da bulunan malikanesini satmaya karar veren Fatih Ürek, evin değerinin 102 milyon TL olduğunu söyledi.

Yoğun bir iş temposunu bulunan ve yaz aylarını Bodrum'da geçiren sevilen sanatçı Fatih Ürek, 5 katlı malikanesini satma kararı aldı. Bodrum'un girişindeki malikanesinin artık kendisine büyük geldiğini söyleyen sanatçı evin değerinin 102 milyon olduğunu duyunca kulaklarına inanamadı.

"EVİM BODRUM'UN EN DEĞERLİ YERİNDE"

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Fatih Ürek, "Ev çok büyük ve bana artık külfet gelmeye başladı. Bu ev tam 5 katlı, 800 metrekare. Alt katta 4 odada var son katta da suit bir yatak odası. Komşularım da çok ünlü. Evimin olduğu bölge tam Bodrum'un girişi ve çok değerli. Evin değeri 102 milyon TL. Bu fiyatı ben de bilmiyorum. Ben, bana söyleneni söyledim size. İnşallah satılır, Türk lirası halini bilmiyordum. Eşyalarla birlikte verebilirim. Pazarlık payı da vardır. Biz kalabalık bir aile değiliz, ben kalabalık bir aileyle oturmak istedim ama olmadı" dedi.

"BU EVİ BİR TAKIM KUMPASLARLA ALMAK ZORUNDA KALDIM"

Evin yıllık masrafının fazla olduğunu belirten Ürek, sözlerine şöyle devam etti: "Bu evin masrafı da çok ben her sene 100-200 bin lira harcıyorum. Satılırsa çalışmam otururum, keyfi işlere giderim. Çünkü artık çok yoruldum. İstanbul'da kalacağımı zannetmiyorum. Bodrum'da her yere ev yapmışlar ama orada altyapı yok. Ben bu isteyerek almadım. Bir takım kumpaslarla almak zorunda kaldım. İki kere evin parasını ödedim. Çok uğraştırdı beni ve ben buranın parasını alın teriyle ödedim. Ben malımı satmayı sevmem ama küçülmek zorundayım."