Gonca Vuslateri evlendi: Nikah sonrası ilk poz!

Kısa bir süre sonra anne olmaya hazırlanan oyuncu Gonca Vuslateri dünya evine girdi.

Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu ve bir kız bebek beklediğini açıklayan Gonca Vuslateri, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor.

"DOSTU DÜŞMANI GÖRDÜK ÇOK ŞÜKÜR"

Ünlü isim, doğum öncesi nikah masasına oturdu. Nikah sonrası eşi Levent Bey ile ilk fotoğrafını yayınlayan Vuslateri, paylaşımına şu notu düştü:

"Memlekette büyük bir sorundu bu biliyorsunuz. Herkes için değil elbet. Onlar tüm süreci benimle yaşayan canım ciğerlerim.. Dostu, düşmanı gördüğümüz çok şükür bir kıymetli sürecin daha sonuna geldik.

Başka gündemi olamayan herkes için biraz yaralara su serptiyse ne mutlu... En çok kadınların, sakın karıştırılmasın kadınların linç yağmuruna tuttuğu şu merama şifa olabildiysem ne mutlu.

Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Ben zar zor yürüyerek karnım burnumda bir şekilde bu işi de halettik.





"İYİ Kİ BAŞIM LEVENT'İN OMZUNA DÜŞTÜ"

Açıklamasının devamında sevgilisi Levent Bey'e seslenen Vuslateri, "Ve benim biricik Monem, sana aşık olduğumu anladığım anı hatırlıyorum da.. Bir gece yarısı felaket tartışmışız, yer gök inliyor. Hızlı hızlı yürüyordum kaldırımda. Kendiliğinden yavaşlayıp, yorulduğunda bedenim, olduğum yerde kalakalmıştım. Kendimi aşka direnirken bulmuştum. Beynimin içinde öğretilenlerden koca bir balon... ‘Aşk diye bir şey yok’ sesi... Kimseyle ömür boyu yaşamak ve yaşlanmak istememek. Hepsi... Birbirimizin hislerine teslim oluşumuzun ve hayat hikayemizin merakla nereye akacağını izlemeye koyulduğumuz resmi olarak ilk gün, bir iki haftaya ilk yıl... İyi ki o akşam buluşup dertleştik Derya Şensoy ve Celal Can Algül. İyi ki yan masaya dostlarınız geldi ve birleşti masalar.. İyi ki sohbete doyum olmadı ve başım Levent’in omuzuna düştü. Darısı sevenlerin başına. Diyeyim bari..." ifadelerini kullandı.

"LEVENT BENİM SEKTÖRÜMDEN ÇOK UZAK"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda NTV ekranlarında Ceyda Düvenci'nin sunumuyla ekranlara gelen Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Gonca Vuslateri, sevgilisi Levent Bey ile ilgili “Levent devlet memuru, benim sektörümden hayatımdan çok uzakta bir yerde. O kadar mutluyuz ki, dışarıdan sektörden olmayan biriyle olmanın verdiği bir huzur var. Benim işimin magazinsel bir tarafı var o tarafı da kışkırtıcı. Evde ünlü değilim, evin başka bir hayatı var. Benim domestik tarafım çok bilinmez. Erkek arkadaşımla hiç ortak yanımız yok" ifadelerini kullanmıştı.

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