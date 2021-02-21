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  3. 21 Şubat 2021 21:42

Hasan Can Kaya: ''Mastürbasyonlarınıza değer yaratanlardan...''

YouTube'daki 'Konuşanlar' formatıyla gerçekten de geçtiğimiz yılın en çok konuşulan insanlarından biri oldu Hasan Can Kaya. Daha sonra Exxen'le anlaştığı için çok eleştirilmişti,

Hasan Can Kaya: ''Mastürbasyonlarınıza değer yaratanlardan...''
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Her defasında gelen eleştirilere açıklamalar yaparak cevap verse de bunun ardı arkası kesilmeyince dün gece bir patlama yaşadı.

İşte Exxen'de izleyiciyle buluşan Hasan Can Kaya'nın çok konuşulan cevabı:

Hasan Can Kaya
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