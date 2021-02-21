Hasan Can Kaya: ''Mastürbasyonlarınıza değer yaratanlardan...''

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Her defasında gelen eleştirilere açıklamalar yaparak cevap verse de bunun ardı arkası kesilmeyince dün gece bir patlama yaşadı.
İşte Exxen'de izleyiciyle buluşan Hasan Can Kaya'nın çok konuşulan cevabı:
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