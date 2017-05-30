İki ünlü arasında gerginlik

Manken Bade Noğay ile şarkıcı Zeynep Sağdaş arasındaki gürültü kavgasında 6 bin 740 lira para cezasına çarptırılan Sağdaş, karara itiraz etti. Mahkeme, yeniden yargılama kararı verdi.

'Yollu, estetikli, seni burada yaşatmayacağım'

Manken Bade Noğay ile şarkıcı Zeynep Sağdaş arasındaki gürültü kavgasında 6 bin 740 lira para cezasına çarptırılan Sağdaş, karara itiraz etti. Mahkeme, yeniden yargılama kararı verdi.



Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski nişanlısı Bade Noğay'ın kapısını spreyle boyayıp "Yollu, estetikli, seni burada yaşatmayacağım" dediği iddiasıyla 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan şarkıcı Zeynep Sağdaş, 6 bin 740 TL para cezasına çarptırılmıştı. Sağdaş'ın itirazı sonrası uzlaşma kapsamına giren suç için, mahkeme yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.



SPREYLE KAPISINI BOYADI



İstanbul Bebek'te aynı apartmanda altlı üstlü oturan manken-sunucu Bade Noğay ile şarkıcı Zeynep Sağdaş, gürültü nedeniyle sürekli tartışıyordu. İki yıl önce şarkıcı Sağdaş, spreyle Noğay'ın kapısını boyayınca, manken ve şarkıcı arasındaki tartışma büyüdü. Sağdaş nişanlısıyla tartışınca gürültüden rahatsız olan Noğay, polise haber verdi. Kapısında polisleri gören Sağdaş, Noğay'a "Benimle neden uğraşıyorsun? Yollu, estetikli, seni burada yaşatmayacağım" dedi.



'NİŞANLIM YÜZÜNDEN' DEDİ



Bu sözler üzerine Noğay'ın şikâyetçi olduğu Sağdaş hakkında, "hakaret, tehdit ve mala zarar verme" suçlarından 13 aydan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Zeynep Sağdaş, ifadesinde "Nişanlım yüzünden çektiğim psikolojik sıkıntılar nedeniyle Bade ile tartıştım. Ortaya bazı laflar söyledim ancak kesinlikle hakaret ve tehditte bulunmadım, kapısını da boyamadım" dedi. Mahkeme yapılan yargılama sonrası, Sağdaş'ı 6 bin 740 TL para cezasına çarptırdı.



'UZLAŞMA' SORULACAK



Karar sonrası şarkıcı cezaya itiraz etti. Mahkemeye başvuran şarkıcı Sağdaş, "Aldığım cezanın hükmünü ödemeden önce suçun işleniş biçimi uzlaşma kapsamına girmiştir. Yeniden yargılama yapılmasını istiyorum" dedi.



Mahkeme, Sağdaş'ın itirazı sonrası hakkında verilen cezanın infazını durdurarak, ikili arasındaki dosyanın Uzlaşma Bürosu'na gönderilmesine karar verdi.



Bade Noğay'a ilerleyen günlerde uzlaşmak isteyip istemediği sorulacak.