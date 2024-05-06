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Kahtalı Mıçe'den sevenlerine kötü haber

Kahtalı Mıçe'den sevenlerine kötü haber
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'Kahtalı Mıçe' lakabıyla ünlenen 71 yaşındaki usta şarkıcı Mustafa Aslan'ın gırtlak kanserine yakalandığı ortaya çıktı.

Büyük depreme memleketi Adıyaman'da yakalanan ve çok sayıda akrabasını kaybeden Kahtalı Mıçe zor günler geçiriyor. "Kime koşsak evi yıkılmıştı. Kime baksak kaybetmişiz. Yaşadığıma sevinemiyorum" diyen sanatçı sağlık sorunları yaşıyor.

'Felaket Tellalı' olarak tanınan Onur Akay, Kahtalı Mıçe'nin gırtlak kanserine yakalandığını duyurdu ve detaylı bilgiler verdi.

Kahtalı Mıçe' lakabıyla ünlenen Mustafa Aslan'dan üzen haber geldi. Sağlığı konusunda sıkıntılı günler geçirdiği belirtilen 71 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısının, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

 Akay "Gırtlak kanseri teşhisi konulan sanatçımız Antalya’da tedavi görüyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yatan sanatçımızın kemoterapi tedavisi de devam ediyor. Ayrıca sanatçımızın ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadığını da öğrendim. Lütfen dualarınızı esirgemeyin" açıklamasıyla usta oyuncunun sevenlerini üzdü.

 

Etiketler gırtlak kanseri kahtalı mıçe gırtlak kanser kemoterapi sağlık durumu
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