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Kenan Doğlu'dan koronaya yakalanmasına rağmen konser yaptığı iddialarına yanıt

Kenan Doğlu'dan koronaya yakalanmasına rağmen konser yaptığı iddialarına yanıt

Şarkıcı Kenan Doğulu, Seren Serengil'in "Koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen konser verdi" sözlerine yanıt verdi.

Şarkıcı Kenan Doğulu, Seren Serengil'in "Koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen konser verdi" sözlerine Instagram hesabından yanıt vererek "Sonucum negatif, çift doz aşılıyım" dedi.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programını sunucularından Seren Serengil, şarkıcı Kenan Doğulu'nun Koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen insanların canını hiçe sayarak sahneye çıktığını ileri sürdü. İddianın ardından gündem olan şarkıcı, Instagram hesabından açıklama yaptı.

 İddiaları kesin bir dille yalanlayan 47 yaşındaki Kenan Doğulu, "Dün hakkımda çıkan haberler üzerine bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Bu haberler nedeniyle oluşan endişeleri gidermek için yaptırdığım PCR testimin sonucu negatif çıktı. Çift doz aşılı olduğum ve herhangi bir semptom göstermediğim halde son derece dikkatli ve tedbirli davranıyorum zaten. Tüm yaz boyunca yaptığımız konserlerimizde elimizden geldiği kadar sıkı önlemler aldık. Yarınki ve önümüzdeki tüm konserlerde de aynı titizlik ve özeni göstereceğiz" dedi.

Etiketler kenan doğulu açıklama korona
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