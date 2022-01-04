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Kerem Bürsin ve Hande Erçel koronavirüse yakalandı

Kerem Bürsin ve Hande Erçel koronavirüse yakalandı

'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den kötü haber geldi.

Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in aşkı tam gaz sürüyor. Bürsin ve Erçel'in Covid-19'a yakalandığı öğrenildi. İkilinin birlikte karantinaya girdiği öğrenildi.

 Kaynak: Snobmagazin

Etiketler kerem bursin Hande Erçel
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