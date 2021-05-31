Kılıçdaroğlu'nu konuk eden Jahrein'den bir bomba daha

Twitch yayıncısı Jahrein, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı konuk edeceğini duyurdu.

Sosyal medyada Jahrein lakabıyla tanınan Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendi kanalında yayınladığı KKHA (Konuşalım Konuşalım Headshot Atalım) programına konuk etmiş, canlı yayında soru yağmuruna tutmuştu. Binlerce kişinin canlı olarak takip ettiği yayın, sosyal medyada ses getirmişti.

Geçtiğimiz günlerde canlı yayınında Ali Babacan ve partisi DEVA Partisi hakkında görüşlerini dile getiren Jahrein, konuk olması durumunda çok sert olacağını ve her şeyi soracağını belirterek ''Ali Babacan buna okeyse gelsin'' diyerek Babacan'ı programına davet etti. Ali Babacan'dan ise Jahrein'e yanıt gecikmedi. Babacan, Jahrein'in klibini paylaşarak ''Elbette katılmayı çok isterim. Yarın DM'den haberleşelim, hangi gün olacağına beraber karar verelim @jahreindota'' ifadelerini kullandı. Kısa bir süre sonra Jahrein, "Hadi bakalım! Yine yakalandık. Tabii ki ayarlayalım. Uygun bir günde gençlerin sorularını yöneltelim." diyerek Babacan'ı programında ağırlayacağını duyurdu.

AHMET SONUÇ (JAHREİN) KİMDİR?

Ahmet Sonuç, 1988'de İstanbul'da doğmuştur. Babası jinekoloji doktoru, annesi ise hemşiredir. İlkokul eğitimini Karabük'te aldı ve ortaokul eğitimi sırasında Antalya'ya taşındı. Ortaöğrenimini Antalya Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Leipzig Üniversitesi Moleküler Fizik ve Biyokimya Bölümünü okumak için Almanya'ya yerleşti.

Almanya'da eğitim gördüğü yıllarda eğitimden çok oyun oynamaya vaktini ayıran Sonuç, önce YouTube üzerinden videolar çekerek sonraysa Twitch'te yayınlar yaparak internet kariyerine atıldı. Üniversiteyi son sınıfta bıraktı. Polonya'ya taşındı ve G2A'de çalışmaya başladı.

2018 yılında gerçekleştirilen Oyunun Yıldızları Ödüllerinde en iyi yayıncı ödülünü kazandı. Daha sonra Türkiye'ye dönerek Antalya'ya yerleşti. 5 Ekim 2019'da Selin Sonuç ile evlendi.

10 Nisan 2021 tarihinde yaptığı yayında deist olduğunu ifade etmiştir. Sonuç, ayrıca Nisan 2021 tarihli bir Twitch yayınında, bir sonraki Türkiye genel seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı olacağını açıkladı.

22 Mayıs 2021 tarihinde yaptığı KKHA (Konuşalım Konuşalım Headshot Atalım) yayınında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk etti.[8] Z kuşağı, COVID-19 ve güncel konularla ilgili sorular yöneltti. Yayın, anlık olarak 300 bini aşkın kişi tarafından izlendi ve bir siyasi parti liderinin katıldığı ilk internet yayını oldu.