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Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi
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Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam ilginç anlar yaşandı. Heyecanına yenik düşen yarışmacı daha ilk soruda yarışmaya veda etti.

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster?', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster"de dün akşam yarışmaya katılan Yakup Şahin isimli yarışmacı, heyecanına yenildi.

Yarışmacının ilk soruda karşısına, "Hangisi genellikle altın, gümüş gibi elementlerden yapılan ve bileğe süs için takılan halkaya verilen addır?" sorusu çıktı.

Yarışmacı bir an heyecana kapılarak 'D- Kolye' cevabını verdi. Doğru cevap olan 'A- Bilezik' şıkkının doğru olduğunu gören yarışmacı büyük şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaşayarak yarışmaya veda etti. Yarışmacı ödül alamayarak yarışmada ayrıldı.

Etiketler bilezik bileklik kolye heyecan Kim Milyoner Olmak İster atv kenan imirzalıoğlu yarışmacı ilk soru
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