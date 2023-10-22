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  3. Konserleri iptal edilen Fazıl Say'dan yeni paylaşım

Konserleri iptal edilen Fazıl Say'dan yeni paylaşım

Konserleri iptal edilen Fazıl Say'dan yeni paylaşım
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirdiği için İsviçre'deki konserleri iptal edilen ünlü müzisyen Fazıl Say, bu akşam Litvanya'da konser vereceğini duyurarak, ''Yola devam'' dedi.

İsrail-Filistin çatışmalarna ilişkin paylaşımları nedeniyle Avrupa'da vereceği bazı konserlerin iptal edildiğini duyuran dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"YOLA DEVAM"
Say, “Bu akşam Vılnıus (Litvanya). Sadece kendi bestelerimi çaldığım bir ‘Say Plays Say’ gecesi. Litvanya’daki ilk konserim. Vilnius’da festivalde birçok eserimin seslendirildiği bir ‘Composer Portrait’ (besteci portresi) kapsamında, sesler umuda dönüşsün. Hayat devam. Yola devam” diye yazdı.

Etiketler fazıl say konser litvanya gazze
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