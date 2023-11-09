  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Lüks yaşantısıyla dikkat çeken bir fenomenden daha açıklama geldi

Lüks yaşantısıyla dikkat çeken bir fenomenden daha açıklama geldi

Lüks yaşantısıyla dikkat çeken bir fenomenden daha açıklama geldi
Güncelleme:

Lüks yaşam tarzlarını sosyal medyada sergileyen Tayyar-Özlem Öz çifti hakkında çok sayıda iddia ortaya atılırken güzellik merkezi işleten ve kozmetik malzeme ticareti yapan Özlem Öz, altınlarının sahte olduğunu söyledi.

Dilan-Engin Polat’ın çeşitli suçlamalarla tutuklanmasının ardından, gözler zengin hayatlarını abartılı şekilde paylaşan diğer fenomenlere çevrilmişt.

Son olarak Ortopedist Dr. Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz’ün satışını yaptığı ürünlerle ilgili iddialar sosyal medyada hızla yayıldı.

Özlem Öz gündem olmalarının ardından dün Instagram hesabından “Ne kadar çok merak eden olmuş sahte imitasyon altınlarımı” notuyla paylaştığı videoda, “Size altınları sakladığım yeri göstereceğim. Evdeki kasamız arkadaşlar. Altın olduğu için arkadaşlar arada bir stres atmak için sıkıyoruz. Kusura bakmayın paylaştığım için, utanıyorum kendimden. Ama bir yerde de göstermek lazım” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler özlem öz iddia sosyal medya fenomeni fenomen güzellik malzemesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar ve Euro'dan yeni zirve! Altın çöküşte
Özgür Özel'den Yargıtay'a sert tepki: ''Bu bir darbe girişimidir''
Ünlü oyuncunun evli erkek açıklaması gündem oldu
Kaç Suriyeli Türk vatandaşlığı aldı?
Öğrenciyi döven öğretmeni hastanelik ettiler
Hatay'da büyük deprem! Çevre iller de sarsıldı
Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti
Şükran Ovalı'nın bu fotoğraflarını gören ''neden giyinmedin'' dedi
Bir sigara grubuna daha zam geldi
AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayı anketi sonuçlandı