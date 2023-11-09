Lüks yaşantısıyla dikkat çeken bir fenomenden daha açıklama geldi

Lüks yaşam tarzlarını sosyal medyada sergileyen Tayyar-Özlem Öz çifti hakkında çok sayıda iddia ortaya atılırken güzellik merkezi işleten ve kozmetik malzeme ticareti yapan Özlem Öz, altınlarının sahte olduğunu söyledi.

Dilan-Engin Polat’ın çeşitli suçlamalarla tutuklanmasının ardından, gözler zengin hayatlarını abartılı şekilde paylaşan diğer fenomenlere çevrilmişt.

Son olarak Ortopedist Dr. Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz’ün satışını yaptığı ürünlerle ilgili iddialar sosyal medyada hızla yayıldı.

Özlem Öz gündem olmalarının ardından dün Instagram hesabından “Ne kadar çok merak eden olmuş sahte imitasyon altınlarımı” notuyla paylaştığı videoda, “Size altınları sakladığım yeri göstereceğim. Evdeki kasamız arkadaşlar. Altın olduğu için arkadaşlar arada bir stres atmak için sıkıyoruz. Kusura bakmayın paylaştığım için, utanıyorum kendimden. Ama bir yerde de göstermek lazım” ifadelerini kullandı.