Masterchef All Star’da haftanın son eleme adayı belli oldu

MasterChef All Star’da 7 yarışmacı arasındaki yarışmanın kaybedeni ve haftanın son eleme adayı bu akşam belli oldu.

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star’da konuk şef Murat Bozok’un yaptığı tabağı en iyi hazırlayan olmak için mücadele eden Barbaros, Batuhan, Dilara, Eren, Hasan, Sergen ve Tahsin arasından haftanın son eleme adayı belli oldu.

İlk etapta istenilen yemeği en başarılı şekilde hazırlayan isimler sırasıyla Hasan, Barbaros ve Tahsin oldu.

Kalan yarışmacılar ise ikinci etap için tezgah başına geçti. Sergen, Dilara, Eren ve Batuhan eleme potasına girmemek için mücadele ederken 2. turda Eren birinci olurken, Eren'i Sergen ve Batuhan izledi.

Dilara ise haftanın son eleme adayı olarak potaya gidecek yarışmacısı oldu.