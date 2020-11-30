MasterChef'te diskalifiye olan Uğur: ''Çok pişmanım!''

Masterchef yarışması tüm hızıyla devam ederken geçtiğimiz hafta Acun Ilıcalı'dan açıklama gelmişti. Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Uğur Yılmaz Deniz'in MasterChef'ten diskalifiye edildiğini duyurmuştu. MasterChef'in yayınlanan son bölümde ise diskalifiye anları ekrana geldi.

MasterChef'te eleme kalan Uğur, Sefa ve Barbaros'un normalde eleme turunda yarışması gerekiyordu. Ancak stüdyoya giren üç yarışmacıdan Sefa ve Barbaros şefler tarafından üst kata gönderildi. Diskalifiye anının ekrana geldiği yayında Somer Şef, Uğur'u öne çağırdı.

"DEVAM ETMENİN UYGUN OLMAYACAĞINA KARAR VERDİK"

Şef Somer Sivrioğlu, "Sosyal medyada çıkan talihsiz haberleri hepimiz biliyoruz. Bunun üzerine yarışmaya devam etmenin uygun olmayacağına karar verdik" dedi.

"AİLEMİN KARŞISINA BÖYLE ÇIKMAKTAN UTANIYORUM"

Diskalifiye edildiği daha önceden kendisine bildirilen Uğur ise veda konuşması yaptı.

MasterChef Uğur diskalifiye olmuştu! Skandal paylaşımları ortaya çıktı

Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Uğur, "Sosyal medyaya başladığımda hiç aklımda böyle bir şey yoktu. O zaman ailevi problemler yaşamıştım. Çok fazla ağzımdan küfür çıktı, her yere saldırdım. Seneler geçtikçe olgunlaşıyoruz ve pişman oldum. Sizlerden, Acun Medya'dan ve tüm insanlardan özür diliyorum. Ne desem bilmiyorum şefim" ifadelerini kullandı.

Kendisine sinirli olduğunu ifade eden Uğur, "Şef öncelikle bu sebepten dolayı önünüze gelmek ve ayrılıyor olmak gerçekten hiç istemediğim olaydı. O insanların tanıdığı Uğur kesinlikle ben değilim. Aslında ben buraya gelirken şef sonuna kadar gidebilmeyi düşünüyordum" dedi

"Geçmişimin bu şekilde ortaya çıkmasından çok utanıyorum. Bu şekilde ailemin yanına gideceğim için çok utanıyorum" diyen Uğur tezgaha dayanarak uzun süre gözyaşı döktü.

YARIŞMACILAR DA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



Uğur'un vedası sırasında diğer yarışmacılar da gözyaşlarına boğuldu.

Somer Şef ise Uğur'u "Zaman her şeyin ilacıdır. Bunlar da unutulur" diyerek teselli etmeye çalıştı.

MASTERCHEF'TEN İHRAÇ EDİLEN UĞUR SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

MasterChef'in son bölümününün hemen ardından ise Uğur Yılmaz Deniz, Twitter ve Instagram hesaplarından bir paylaşım yaptı. Uğur açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yemek yapmak yemek sunmak çocukluğumun hayaliydi. Hayallerimin peşinden giderken yolum hep yemeğe ve mutfağa çıktı. Bu masalsı zenginliğin içinde bir yandan hayallerinizin peşinden koşarken bir yandan da büyürsünüz. Ergenlik ve delikanlılık arasında bocalar durursunuz. Ve galiba bolca hata yaparsınız aynı benim gibi.

Bizim jenerasyonumuzun hayatının bir parçası haline gelen sosyal medya işte bu ve buna benzer hatalar için bir başka zemin haline geliverir. Sosyal medyada gündeme gelen eski ve neredeyse çocukluk dönemlerimin bazı paylaşımları benim Masterchef hikayemin sonunu getirdi.

"BAĞIŞLAMAK BÜYÜKLÜKTÜR! ÇOCUKLUĞUMA VE GENÇLİĞİME VERİN"

"Hedefim Masterchef'te final oynamaktı ve bunu çok istiyordum. Bu hedef ve isteğime rağmen bugün artık kaybettiğim Masterchef finali ve şampiyonluk ihtimali değil sosyal medyada yaptığım hata ve mahcubiyetime üzülüyorum. TV8 ailesine kendilerinden çok şey öğrendiğim şeflerime yarışmacı arkadaşlarıma ve yaptığım iyi ve kötü tabaklarımda bile beni destekleyen tüm sevenlerime içten ve derin bir özür borçluyum.

Yazdıklarımla kimi nerede ve ne zaman üzdüysem özür diliyor ve özrümün kabulunu rica ediyorum. Bağışlamak büyüklüktür çocukluğuma ve gençliğime verin"



