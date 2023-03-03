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Melike Şahin'den depremzede kadınlara destek

Melike Şahin'den depremzede kadınlara destek
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Melike Şahin, konser gelirini konser gelirini depremzede kadın ve çocuklar için kadına yönelik şiddetle mücadele eden Mor Çatı'ya bağışlayacağını açıkladı.

Melike Şahin, 10 Mart’ta Volkswagen Arena’da vereceği konserden elde edeceği geliri, Mor Çatı’ya bağışlayacak. 

Mor Çatı, depremden etkilenen bölgede yaşamaya devam eden ya da başka illere göç etmek durumunda kalan kadınlara ve beraberlerindeki çocuklarına orta ve uzun vadede destek olmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Sanatçı, konser duyurusunu “Dilerim ki bu konser, bu kavuşma, bizlere bir nebze de olsa iyi gelir; bu zor zamanlarda azıcık da olsa nefes almamızı sağlar” sözleriyle paylaştı.

Etiketler melike şahin depremzede destek
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