  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Michael Jackson efsanesi geri dönüyor: Filmden ilk kareler geldi

Michael Jackson efsanesi geri dönüyor: Filmden ilk kareler geldi

Michael Jackson efsanesi geri dönüyor: Filmden ilk kareler geldi
Güncelleme:

Michael Jackson'ın hayatını anlatan filmde 'Popun Kralı' rolünü yeğeni Jaafar Jackson oynuyor. Filmden gelen yeni fotoğraflar, Jaafar'ın amcasına tıpatıp benzediği görüldü.

Michael Jackson'ın hayatını anlatan filmde 'Popun Kralı'nı, yeğeni Jaafar Jackson canlandırırken gelen yeni set görüntülerinde, 27 yaşındaki oyuncunun amcasının tıpatıp aynısı olduğu görülüyor.

Jaafar Jackson'ın Michael Jackson'ın kendine özgü tarzından ilham alan, altın detaylı lacivert bir askeri ceket giydiği fotoğraflar, filmi bekleyen hayranlar için heyecan yarattı.

Michael Jackson'ın hayatını anlatan filmde 'Popun Kralı' rolünü yeğeni Jaafar Jackson oynuyor. Filmden gelen yeni fotoğraflar, Jaafar'ın amcasına tıpatıp benzediği görüldü.

2009 yılında henüz 50 yaşındayken hayatını kaybeden müzik ikonunun giydiği yanları çizgili siyah kısa pantolonun yanı sıra uzun çoraplar ve siyah mokaseni üstünde taşıyan Jaafar Jackson, amcasına dönüşürken havacı güneş gözlüğü takmayı ihmal etmedi.

Setten yansıyan yeni görüntülerde, şehir merkezinde trafik durmuş halde, ünlü müzisyen bir arabanın tepesinde durup hayranlarını selamlıyor. Sahnede birçok kişi sanatçıyla tanışmak için kıran kıran savaşırken, Michael'ı oynayan Jaafar Jackson'ın kalabalığa gülümsediği ve onlara el salladığı görülüyor.

Michael Jackson'ın hayatını anlatan filmde 'Popun Kralı' rolünü yeğeni Jaafar Jackson oynuyor. Filmden gelen yeni fotoğraflar, Jaafar'ın amcasına tıpatıp benzediği görüldü.

Kıyafetlere, Michael Jackson'ın daha uzun saç görünümüne ve sokaktaki eski model arabalara bakılırsa sahnenin 1980'lerde geçtiği anlaşılıyor. 

Etiketler Michael Jackson jackson film ilk sahneler jaafar jackson
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
59 yıldır kırılamayan yenilmezlik rekoru için sahaya çıkıyorlar! 59 yıldır kırılamayan yenilmezlik rekoru için sahaya çıkıyorlar! Erman Toroğlu ayarı kaçırdı: ''Senin matematik hocanın...'' Erman Toroğlu ayarı kaçırdı: ''Senin matematik hocanın...'' Bir aile katliamı daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti Bir aile katliamı daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti Sergen Yalçın kararını verdi; Beşiktaş sorusuna bu yanıtı verdi Sergen Yalçın kararını verdi; Beşiktaş sorusuna bu yanıtı verdi Ünlü oyuncu Merve Boluğur yapacağı yatırımı açıkladı Ünlü oyuncu Merve Boluğur yapacağı yatırımı açıkladı Gezgin çifti görenler şaşıp kalıyor: 100 yaşındaki otomobille dünya turu Gezgin çifti görenler şaşıp kalıyor: 100 yaşındaki otomobille dünya turu Fenerbahçe Konya'ya takıldı: Fark 6'ya çıktı Fenerbahçe Konya'ya takıldı: Fark 6'ya çıktı CHP'den sürpriz transfer... Özel ile ''özel'' görüştüler CHP'den sürpriz transfer... Özel ile ''özel'' görüştüler Sulama kanalında başsız ceset bulundu; 3 gözaltı var Sulama kanalında başsız ceset bulundu; 3 gözaltı var Hadise önce Amsterdam'ı ardından Londra'yı salladı Hadise önce Amsterdam'ı ardından Londra'yı salladı