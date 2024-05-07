Michael Jackson efsanesi geri dönüyor: Filmden ilk kareler geldi

Michael Jackson'ın hayatını anlatan filmde 'Popun Kralı' rolünü yeğeni Jaafar Jackson oynuyor. Filmden gelen yeni fotoğraflar, Jaafar'ın amcasına tıpatıp benzediği görüldü.

Michael Jackson'ın hayatını anlatan filmde 'Popun Kralı'nı, yeğeni Jaafar Jackson canlandırırken gelen yeni set görüntülerinde, 27 yaşındaki oyuncunun amcasının tıpatıp aynısı olduğu görülüyor.

Jaafar Jackson'ın Michael Jackson'ın kendine özgü tarzından ilham alan, altın detaylı lacivert bir askeri ceket giydiği fotoğraflar, filmi bekleyen hayranlar için heyecan yarattı.

2009 yılında henüz 50 yaşındayken hayatını kaybeden müzik ikonunun giydiği yanları çizgili siyah kısa pantolonun yanı sıra uzun çoraplar ve siyah mokaseni üstünde taşıyan Jaafar Jackson, amcasına dönüşürken havacı güneş gözlüğü takmayı ihmal etmedi.

Setten yansıyan yeni görüntülerde, şehir merkezinde trafik durmuş halde, ünlü müzisyen bir arabanın tepesinde durup hayranlarını selamlıyor. Sahnede birçok kişi sanatçıyla tanışmak için kıran kıran savaşırken, Michael'ı oynayan Jaafar Jackson'ın kalabalığa gülümsediği ve onlara el salladığı görülüyor.

Kıyafetlere, Michael Jackson'ın daha uzun saç görünümüne ve sokaktaki eski model arabalara bakılırsa sahnenin 1980'lerde geçtiği anlaşılıyor.