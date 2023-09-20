Nilüfer'den kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Nilüfer, koronavirüse yakalandığını duyurarak konserlerine ara vereceğini açıkladı.

Sanatçı Nilüfer, koronavirüsüne yakalandı. Yaptırdığı test çıkan sanatçı konserlerine ara verdiğini açıkladı.

22 Eylül'de yapılacak konserinin ertelendiğini duyuran Nilüfer'in Instagram'dan yaptığı paylaşım şöyle:

“Sevgili dostlar ve değerli kamuoyuna,

Birkaç gün önce başlayan yüksek ateş ve beraberindeki semptomlarla, maalesef Covid virüsüne yakalandığımı öğrendim. Hastanede tedavim devam ediyor ama değerli doktorlarımızın da gayretiyle en kısa zamanda iyileşme sürecimi tamamlayacak ve yeniden buluşacağız.

Bu yüzden, 22 Eylül Kuruçeşme Açık Hava konserimi, 14 Ekim’e ertelemek zorunda kaldım. En kısa zamanda, bir arada, yeniden buluşmak dileğiyle…”