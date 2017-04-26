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  1. 26 Nisan 2017 21:08

Niran Ünsal evlendi

Şarkıcı Niran Ünsal, yıldırım nikahı yaparak İbrahim Gugu ile evlendi.

Niran Ünsal evlendi
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Şarkıcı Niran Ünsal, yıldırım nikah yaparak, 8 yıldır birlikte olduğu İbrahim Gugu ile dünyaevine girdi.

İbrahim Gugu ile 8 yıldır aşk yaşayan ve bu ilişkiden iki çocuk sahibi olan Niran Ünsal, yıldırım nikahı yaparak ilişkisini resmiyete döktü.

Eşi İbrahim Gugu’nun memleketi Giresun Görele’de gerçekleşen nikah sonrası sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Ünsal, "Evlendik biz, şükürler olsun, 8 yıl sonra eşimin memleketi Görele’de evlendik" notunu yazdı.

Başörtüsü takmaya başlayan, daha sonra "Ticari olarak çok ciddi bir kayıp yaşadım" diyerek tesettürü çıkaran Ünsal, eleştirilerin odağı olmuştu.

ibrahim gugu , niran ünsal , evlilik