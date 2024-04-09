Nuri Alço'nun hayati tehlikesi var mı? Başhekimden açıklama geldi
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Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, usta oyuncu Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili olarak, ''Şu aşamada hayati tehlikesi görünmüyor. Bugün ziyaret ettiğimde gülüyor, konuşuyor, morali çok iyiydi'' dedi.
Doç. Dr. Mustafa Sungur, 6 Nisan'da rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan Nuri Alço'nun son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Doç. Dr. Sungur, "Sanat dünyamızın önemli isimlerinden Nuri beyi hastanemizde misafir etmekteyiz. Nuri bey, pazar günü itibarıyla özel bir hastaneden, hastanemize nakil aldık. Temel olarak 3 problemi var. İlk problemi ve esas olarak başlangıç aşamasında nörolojik sıkıntılar vardı. Bulantı şikayetiyle çekilen MR'la beyin arka bölgesinde milimetrik bir kanlanma olan alan vardı. Ama şu an itibarıyla bu problem açısından stabil seyretmekte. Bir güç kaybı yok, konuşmasında bir problemi yok. Bu anlamda stabil. Tedavisini almakta. Diğer bir sıkıntımız da daha önce de Nuri beyin, bir baypas operasyonu ve bir kalp kapağı operasyonu geçirme öyküsü var. Bu nedenle kalbin bir ritim bozukluğu ve atım problemiyle alakalı sıkıntılarımız vardı. Bunlarla ilgili gerekli tedaviler yapılıyor. İdrar söktürücü tedavisiyle, ritim bozukluğu tedavisiyle, şu aşamada bu noktalarda da stabil durumdayız" dedi.
'SEVENLERİNE SELAMINI ÖZELLİKLE İLETTİ'
Doç. Dr. Sungur, "Cihaza bağlı olarak aldığı oksijen tedavisi, şu aşamada aralıklı olarak devam ediyor. Bu anlamda da stabil durumdayız. Bir diğer problemi de bu kalp problemi neticesinde de akciğerinde bir enfeksiyon durumu mevcut. Bununla ilgili de antibiyotik tedavisini alıyor. Bu noktada da yine stabil durumdayız. Bugün itibarıyla daha stabil, daha iyi durumda olduğunu belirtebilirim. İnşallah sevenlerine daha iyi haberler vereceğiz. Şu aşamada hayati tehlikesi görünmüyor. Dediğim gibi bugün ziyaret ettiğimde gülüyor, konuşuyor, morali çok iyiydi. Sevenlerine selamını özellikle iletti" diye konuştu.
'DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN'
Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, "Sayın bakanımız Fahrettin Koca, sayın başhekimimiz Mustafa Bey, tüm sağlık çalışanlarımız, herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu bizim için çok zor bir süreç. Bizlerden dualarınızı esirgemeyin. Çünkü Nuri benim için, ailesi için ve tüm sevenleri için çok kıymetli, çok değerli bir kişilik. Tek ricamız, dualarınızı eksik etmeyin" dedi.
NURİ ALÇO KİMDİR?
Nuri Alço, 26 Nisan 1951'de Eskişehir'de doğdu. Babası Pomak asıllı Bulgaristan göçmeni olup, dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur.
Kariyerine öncelikle voleybolcu olarak başlayan Alço, Eskişehir'deki Altay Spor Kulübü'nde ve Ordu Millî Takımı'nda voleybol oynadı. Daha sonra kısa bir süre bankacılık yaptı.
Ancak çevresinin yönlendirmesi üzerine 26 yaşında mankenlik yapmaya başladı ve çeşitli gazetelerde mankenlik yaptı. 1974 yılında yönetmen Okan Uysaler'in dikkatini çekerek Yeşilçam'a geçiş yaptı.
NURİ ALÇO HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1977 - Ah Bu Ne Dünya - Saldun
1980 - Sönmüş Ocak
1981 - Feryada Gücüm Yok - Oğuz
1982 - Günaha Girme - Erol
1982 - Islak Mendil - Nuri
1982 - Nasıl İsyan Etmem - Yalçın
1982 - Hasret Sancısı
1983 - Yakılacak Kadın - Fehmi
1984 - Bir Sevgi İstiyorum
1984 - Yosma - Selim
1984 - Kayıp Kızlar - Reşit
1984 - Taçsız Kraliçe
1985 - Altar Hunka
1985 - Katiller de Ağlar
1985 - O Kadınlardan Biri
1985 - Tele Kızlar - Yusuf
1985 - Yakılacak Kadın
1986 - Alın Yazım
1986 - Ayrılamam - Şehmuz
1986 - Sevgi Çıkmazı
1986 - Aşk Ve Kin - Nejat
1986 - Hayat Köprüsü - Nuri
1986 - Vazife Uğruna - Naci
1986 - Akrep
1987 - Kurtar Beni - Fettah
1987 - Kader Utansın - Tarık
1987 - Yavrumu Kurtarın
1987 - O Bir Melekti - Adnan
1989 - Bir Aşk Bin Günah
1989 - Kavgamız
1989 - Polis Dosyası
1990 - Sözde Kızlar - Behiç
1993 - Yabancı
1993 - Can Borcu
1994 - Deliler Kudurunca
1994 - Bir Kral
1994 - Yaz Aşkları - Hakan
1996 - Cinayet Masası
1997 - Kır Çiçekleri
2000 - Yaralı Kurt
2002 - Şahin
2003 - Dilan Derviş
2003 - Ömerçip - Psikopat Nuri
2004 - Sen Küçüksün
2004 - Şubat Soğuğu - Arif Zorlukaya
2005 - Düzen
2005 - Ver Elini İstanbul - Rıza
2006 - Can Pazarı
2006 - Acı Ekmek
2006 - Akbabalar
2006 - Meçhule Gidenler
2008 - Nekrüt - Vahit
2008 - Koca Kafalar - Kendisi
2009 - Sonsuz - Nuri
2010 - Nene Hatun - Kumandan
2011 - Günah Keçisi - Kendisi
2014 - Krallar Kulübü - Cumali
2016 - Temel ile Dursun İstanbul'da - Kendisi
2016 - Vezir Parmağı
2017 - Karımı Gördünüz mü ? - Tayfun
2017 - Vallahi Hortladı - Nuri Hoca
DHA
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