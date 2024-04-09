Nuri Alço'nun hayati tehlikesi var mı? Başhekimden açıklama geldi

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, usta oyuncu Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili olarak, ''Şu aşamada hayati tehlikesi görünmüyor. Bugün ziyaret ettiğimde gülüyor, konuşuyor, morali çok iyiydi'' dedi.

Doç. Dr. Mustafa Sungur, 6 Nisan'da rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan Nuri Alço'nun son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Doç. Dr. Sungur, "Sanat dünyamızın önemli isimlerinden Nuri beyi hastanemizde misafir etmekteyiz. Nuri bey, pazar günü itibarıyla özel bir hastaneden, hastanemize nakil aldık. Temel olarak 3 problemi var. İlk problemi ve esas olarak başlangıç aşamasında nörolojik sıkıntılar vardı. Bulantı şikayetiyle çekilen MR'la beyin arka bölgesinde milimetrik bir kanlanma olan alan vardı. Ama şu an itibarıyla bu problem açısından stabil seyretmekte. Bir güç kaybı yok, konuşmasında bir problemi yok. Bu anlamda stabil. Tedavisini almakta. Diğer bir sıkıntımız da daha önce de Nuri beyin, bir baypas operasyonu ve bir kalp kapağı operasyonu geçirme öyküsü var. Bu nedenle kalbin bir ritim bozukluğu ve atım problemiyle alakalı sıkıntılarımız vardı. Bunlarla ilgili gerekli tedaviler yapılıyor. İdrar söktürücü tedavisiyle, ritim bozukluğu tedavisiyle, şu aşamada bu noktalarda da stabil durumdayız" dedi.

'SEVENLERİNE SELAMINI ÖZELLİKLE İLETTİ'

Doç. Dr. Sungur, "Cihaza bağlı olarak aldığı oksijen tedavisi, şu aşamada aralıklı olarak devam ediyor. Bu anlamda da stabil durumdayız. Bir diğer problemi de bu kalp problemi neticesinde de akciğerinde bir enfeksiyon durumu mevcut. Bununla ilgili de antibiyotik tedavisini alıyor. Bu noktada da yine stabil durumdayız. Bugün itibarıyla daha stabil, daha iyi durumda olduğunu belirtebilirim. İnşallah sevenlerine daha iyi haberler vereceğiz. Şu aşamada hayati tehlikesi görünmüyor. Dediğim gibi bugün ziyaret ettiğimde gülüyor, konuşuyor, morali çok iyiydi. Sevenlerine selamını özellikle iletti" diye konuştu.

'DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN'

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, "Sayın bakanımız Fahrettin Koca, sayın başhekimimiz Mustafa Bey, tüm sağlık çalışanlarımız, herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu bizim için çok zor bir süreç. Bizlerden dualarınızı esirgemeyin. Çünkü Nuri benim için, ailesi için ve tüm sevenleri için çok kıymetli, çok değerli bir kişilik. Tek ricamız, dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

NURİ ALÇO KİMDİR?

Nuri Alço, 26 Nisan 1951'de Eskişehir'de doğdu. Babası Pomak asıllı Bulgaristan göçmeni olup, dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur.

Kariyerine öncelikle voleybolcu olarak başlayan Alço, Eskişehir'deki Altay Spor Kulübü'nde ve Ordu Millî Takımı'nda voleybol oynadı. Daha sonra kısa bir süre bankacılık yaptı.

Ancak çevresinin yönlendirmesi üzerine 26 yaşında mankenlik yapmaya başladı ve çeşitli gazetelerde mankenlik yaptı. 1974 yılında yönetmen Okan Uysaler'in dikkatini çekerek Yeşilçam'a geçiş yaptı.

NURİ ALÇO HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1977 - Ah Bu Ne Dünya - Saldun

1980 - Sönmüş Ocak

1981 - Feryada Gücüm Yok - Oğuz

1982 - Günaha Girme - Erol

1982 - Islak Mendil - Nuri

1982 - Nasıl İsyan Etmem - Yalçın

1982 - Hasret Sancısı

1983 - Yakılacak Kadın - Fehmi

1984 - Bir Sevgi İstiyorum

1984 - Yosma - Selim

1984 - Kayıp Kızlar - Reşit

1984 - Taçsız Kraliçe

1985 - Altar Hunka

1985 - Katiller de Ağlar

1985 - O Kadınlardan Biri

1985 - Tele Kızlar - Yusuf

1985 - Yakılacak Kadın

1986 - Alın Yazım

1986 - Ayrılamam - Şehmuz

1986 - Sevgi Çıkmazı

1986 - Aşk Ve Kin - Nejat

1986 - Hayat Köprüsü - Nuri

1986 - Vazife Uğruna - Naci

1986 - Akrep

1987 - Kurtar Beni - Fettah

1987 - Kader Utansın - Tarık

1987 - Yavrumu Kurtarın

1987 - O Bir Melekti - Adnan

1989 - Bir Aşk Bin Günah

1989 - Kavgamız

1989 - Polis Dosyası

1990 - Sözde Kızlar - Behiç

1993 - Yabancı

1993 - Can Borcu

1994 - Deliler Kudurunca

1994 - Bir Kral

1994 - Yaz Aşkları - Hakan

1996 - Cinayet Masası

1997 - Kır Çiçekleri

2000 - Yaralı Kurt

2002 - Şahin

2003 - Dilan Derviş

2003 - Ömerçip - Psikopat Nuri

2004 - Sen Küçüksün

2004 - Şubat Soğuğu - Arif Zorlukaya

2005 - Düzen

2005 - Ver Elini İstanbul - Rıza

2006 - Can Pazarı

2006 - Acı Ekmek

2006 - Akbabalar

2006 - Meçhule Gidenler

2008 - Nekrüt - Vahit

2008 - Koca Kafalar - Kendisi

2009 - Sonsuz - Nuri

2010 - Nene Hatun - Kumandan

2011 - Günah Keçisi - Kendisi

2014 - Krallar Kulübü - Cumali

2016 - Temel ile Dursun İstanbul'da - Kendisi

2016 - Vezir Parmağı

2017 - Karımı Gördünüz mü ? - Tayfun

2017 - Vallahi Hortladı - Nuri Hoca

DHA