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Reynmen sürpriz sevgilisi ile takipçilerine yakalandı... İşte o güzel

Reynmen sürpriz sevgilisi ile takipçilerine yakalandı... İşte o güzel

Ünlü şarkıcı Reynmen'in eski Miss Turkey finalistlerinden Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Reynmen olarak tanınan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Yusuf Aktaş sürpriz bir aşka yelken açtı. Sevgili olan Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran, Londra sokaklarında samimi bir şekilde görüntülendi.

Kurtaran'ın cadde ortasında sevgilisi Reynmen'in saçını okşaması dikkat çekti.

Hayranları ise o anları cep telefonuyla görüntüledi. Video sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

LONDRA'DA OKUYOR

Miss Turkey 2017 finalistlerinden olan Emire Cansu Kurtaran, İngiltere'de üniversite okuyor. 26 yaşındaki eski model, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

 

Etiketler reynmen Yusuf Aktaş Emire Cansu Kurtaran aşk londra ingiltere
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