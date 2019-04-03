Sagopa Kajmer'in eski eşinden kan donduran sözler: ''Kemiklerimi kırdı''

Rapçi Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Eser Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu.

KÜFÜRLER VE HAKARETLER YAĞDIRDI

'Kolera' lakaplı Esen Güler, Instagram hesabında Sagopa Kajmer ismiyle tanınan Yunus Özyavuz hakkında kan donduran iddialarda bulundu. Güler, eski eşinin kendisinin kemiklerini kırdığını ifade ederek, eski eşini savunan takipçilerine de küfür ve hakaretler yağdırdı.

"ÇIKAN FITIKLARI SAYMIYORUM BİLE

Sözlerine devam eden Güler, "Amacım ne prim kasmak ne de dikkat çekmek bu benim savaşım siz anlamazsınız. Darbeye dayalı olarak omurlarım, disklerim pert olmuş. Ezik büzük olmuşum. Çıkan fıtıkları saymıyorum bile." ifadelerini kullandı.





