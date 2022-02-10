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Şarkıcı Emrah ve Sibel Erdoğan boşandı

Şarkıcı Emrah ve Sibel Erdoğan boşandı

2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Emrah Erdoğan ile Sibel Erdoğan boşandı. Çocukların velayeti anneye verildi.

Ünlüler dünyasından boşanma haberleri gelmeye devam ediyor.

Sanat dünyasının örnek çiftlerinden Emrah Erdoğan ve Sibel Erdoğan'dan kötü haber geldi. Son zamanlarda ayrılık haberleriyle gündeme gelen Emrah ve Sibel Erdoğan geçtiğimiz hafta Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşandı.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Eleysa ve Elyesa isimli iki çocuğu olan çift tüm çabalara rağmen ayrıldı. Çocukların velayeti anne Sibel Erdoğan'a verildi.

2011 yılında tanışan Emrah ve Sibel Erdoğan, Haziran 2014'te Beşiktaş'ta bir otelde nikah masasına oturmuştu. 70 kişinin katıldığı nikahta çiftin "evet" dediği sırada led ekrana "emin misin?" yazısı gelmişti.

Törenin hemen ardından Emrah'ın "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi aşk filmi" dediği "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi led ekranda yayınlanmıştı. Düğünden romantik kareler günlerce manşetlerden düşmemişti.

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Hürriyet

Etiketler emrah erdoğan sibel erdoğan
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