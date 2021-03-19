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Seni Çok Bekledim dizisinde sürpriz ayrılık

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun başrollerini paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisinde sürpriz bir ayrılık daha yaşandı.

Star TV ekranlarında yayınlanan, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun başrollerini paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisinde beklenmeyen bir ayrılık yaşandı. Ünlü oyuncu diziye veda etti. 

Sibel karakterine can veren ünlü oyuncu Nihan Büyükağaç diziden ayrıldı.

Etiketler Nihan Büyükağaç sibel seni çok bekledim özcan deniz
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