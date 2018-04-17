Serdar Ortaç'tan ''Arap şeyhi'' tepkisi

Önceki gün İstinyePark AVM'de görüntülenen Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan'ın, Miami'de bir Arap şeyhinin oğlu ile yemek yediği iddialarıyla ilgili sorulara cevap vermedi.

Ünlü popçu Serdar Ortaç ve Sinan Akçıl, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM'deki Masa Restaurant'da buluştu.



BİSİKLETİ İLE AYRILDI



Her fırsatta stüdyoda bir araya gelip müzik adına çalışmalar yapan Sinan Akçıl ve Serdar Ortaç, bu kez yemekte bir araya geldi. Geçirdiği sağlık sorunlarından sonra genelde bisiklet kullanan Ortaç, İstinyePark AVM'den yine bisikleti ile ayrıldı. Sinan Akçıl ise arkadaşları ile mağazaları gezdi.

EŞİYLE İLGİLİ SORULARI KABUL ETMEDİ



Son günlerde "eşi Chloe Loughnan'ın, Miami'de bir Arap şeyhinin oğlu ile yemek yediği" iddiaları ile magazin gündemine oturan Serdar Ortaç, konuyla alakalı soru kabul etmedi.



SİNAN AKÇIL'DAN SERDAR'A ÖVGÜ



Alışveriş turu sırasında gazetecilerin görüntülediği Sinan Akçıl, "Serdar gibi bir müzik adamı ile çalışmak çok keyifli, hit şarkılar çıkarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan'ın iş için gittiği Miami'de Arap şeyhlerinden birinin oğluyla birlikte olduğu iddiaları hakkında açıklama yapmıştı. Ünlü popçu "Yemeğe çıkıyor kadın. Yemeği de mi yasaklayayım kadına?" demişti