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Serel Yereli, Aleyna Tilki'yle özel konuşmalarını ifşa etti!

Serel Yereli, Aleyna Tilki'yle özel konuşmalarını ifşa etti!
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Oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli yakın arkadaşı Aleyna Tilki'yle arasında geçen konuşmanın ekran görüntüsünü alıp hikayesinde paylaştı.

Bir süredir yurt dışında yaşayan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, yakın arkadaşı Aleyna Tilki ile olan yazışmaları ifşa etti.

Genç şarkıcının "Kendime özel mezar yaptıracağım" sözleri gündem oldu.

 İNGİLTERE'YE YERLEŞTİ
2016-2017 yılları arasında yayınlanan 'Bodrum Masalı' dizisinde 'Alara' karakteri ile adını duyuran Serel Yereli, Türkiye'yi terk ederek İngiltere'ye yerleşti.

Genelde iddialı pozlarıyla gündem olan Serel Yereli, bu kez yakın arkadaşı ünlü popçu Aleyna Tilki ile dikkat çekti.

Etiketler Serel Yereli aleyna tilki serel yereli
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