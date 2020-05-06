SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 3 BİN 584'E YÜKSELDİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 65 YAŞ ÜZERİ VE 20 YAŞ ALTI İÇİN GENELGE!
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 06 Mayıs 2020 19:26

Sermiyan Midyat'tan dayak iddialarına yanıt!

Geçtiğimiz günlerde Sevcan Yaşar tarafından dayak yediği iddiasıyla karakolluk olan Sermiyan Midyat'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

Sermiyan Midyat'tan dayak iddialarına yanıt!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat, geçtiğimiz aylarda kendisi gibi oyuncu olan Sevcan Yaşar ile aşk yaşamaya başladı. Aralarındaki 16 yaş farktan dolayı çok konuşulan çift, bu kez de şiddet iddiasıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde karakola giden Yaşar, sevgilisinden şiddet gördüğünü söyleyerek şikayette bulundu. Sermiyan Midyat ise konu hakkında konuşarak kendisini savundu.

Sermiyan Midyat yaptığı yeni açıklama yaptı. "Aşk iki kişiliktir ve ayrılık da sevdaya dahildir" diyen Miydat, sözlerini şöyle sürdürdü:

 
"Öncelikle 20 yılı aşkın süredir yalnızca ürettikleriyle izleyicisinin karşısına çıkmaya gayret eden bir yazar, yönetmen ve oyuncu olarak böylesi bir hadiseyle gündemi meşgul ettiğim için çok şaşkınım ve üzgünüm.

HERKES GİBİ AŞIK OLDUM'
Herkes gibi aşık oldum, herkes kadar hayaller kurdum. İnsanlar bambaşka hayatlardan, farklı geleneklerden, apayrı sosyal çevrelerden gelip aşık olduklarıyla bir ömür kurmak isterler. Tam da bu yüzden çiftler arasında yaşanan fikir ayrılıkları, tartışmalar olağandır. Tartışma ise ancak empatiyle, saygıyla, anlayışla mümkündür. Ötesi ne insan onuruyla, ne vicdanla, ne insafla, ne ahlakla, ne beyefendilikle, ne hanımefendilikle bağdaşabilir.


Yakın zamanda ayrılık yaşamış olduğum eski kız arkadaşım Sevcan Yaşar’a ruhsal ve fiziksel şiddet uyguladığım iddiası elbette ki asılsızdır. Bırakalım ilişkiyi, sevgililiği genç bir kadın oyuncu arkadaşımın böylesi bir duruma maruz kalmasının karşısında duracak ilk insanlardan biri ben olurum.

Ancak bu üzücü iddiaya dair tüm ifadeler, olan ve olmayan deliller adli makamlara iletildiğinden detaylı bir açıklama yapmam hukuken yanlış olacaktır. Hem aşk iki kişiliktir ve ayrılık da sevdaya dahildir. Bu nedenlerle konuya dair ilk ve son açıklamam bundan ibarettir. Dünyaca olağanüstü günlerden geçiyoruz. Evde kalın, sakin olun, empatiyle, saygıyla ve anlayışla kalın. Sağlıkla ve sevgiyle... "

Sermiyan Midyat ve sevgilisi Sevcan Yaşar şiddet iddiasıyla karakolluk olduSermiyan Midyat ve sevgilisi Sevcan Yaşar şiddet iddiasıyla karakolluk oldu

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
dayak , sermiyan midyat , sevcan yaşar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM