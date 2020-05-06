Sermiyan Midyat'tan dayak iddialarına yanıt!

Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat, geçtiğimiz aylarda kendisi gibi oyuncu olan Sevcan Yaşar ile aşk yaşamaya başladı. Aralarındaki 16 yaş farktan dolayı çok konuşulan çift, bu kez de şiddet iddiasıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde karakola giden Yaşar, sevgilisinden şiddet gördüğünü söyleyerek şikayette bulundu. Sermiyan Midyat ise konu hakkında konuşarak kendisini savundu.

Sermiyan Midyat yaptığı yeni açıklama yaptı. "Aşk iki kişiliktir ve ayrılık da sevdaya dahildir" diyen Miydat, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Öncelikle 20 yılı aşkın süredir yalnızca ürettikleriyle izleyicisinin karşısına çıkmaya gayret eden bir yazar, yönetmen ve oyuncu olarak böylesi bir hadiseyle gündemi meşgul ettiğim için çok şaşkınım ve üzgünüm.

HERKES GİBİ AŞIK OLDUM'

Herkes gibi aşık oldum, herkes kadar hayaller kurdum. İnsanlar bambaşka hayatlardan, farklı geleneklerden, apayrı sosyal çevrelerden gelip aşık olduklarıyla bir ömür kurmak isterler. Tam da bu yüzden çiftler arasında yaşanan fikir ayrılıkları, tartışmalar olağandır. Tartışma ise ancak empatiyle, saygıyla, anlayışla mümkündür. Ötesi ne insan onuruyla, ne vicdanla, ne insafla, ne ahlakla, ne beyefendilikle, ne hanımefendilikle bağdaşabilir.



Yakın zamanda ayrılık yaşamış olduğum eski kız arkadaşım Sevcan Yaşar’a ruhsal ve fiziksel şiddet uyguladığım iddiası elbette ki asılsızdır. Bırakalım ilişkiyi, sevgililiği genç bir kadın oyuncu arkadaşımın böylesi bir duruma maruz kalmasının karşısında duracak ilk insanlardan biri ben olurum.

Ancak bu üzücü iddiaya dair tüm ifadeler, olan ve olmayan deliller adli makamlara iletildiğinden detaylı bir açıklama yapmam hukuken yanlış olacaktır. Hem aşk iki kişiliktir ve ayrılık da sevdaya dahildir. Bu nedenlerle konuya dair ilk ve son açıklamam bundan ibarettir. Dünyaca olağanüstü günlerden geçiyoruz. Evde kalın, sakin olun, empatiyle, saygıyla ve anlayışla kalın. Sağlıkla ve sevgiyle... "

Sermiyan Midyat ve sevgilisi Sevcan Yaşar şiddet iddiasıyla karakolluk oldu