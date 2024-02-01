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Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında açıklama

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında açıklama
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Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yapıldı. Dr. Engin Çakmakçı tarafından yapılan açıklamada Tanrıöğen'in yoğun bakımda takibinin devam edildiği aktarıldı.

Kızılcık Şerbeti dizinde Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirmesinin ardından sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Acıbadem Ataşehir Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı tarafından yapılan açıklamada, "26 Ocak 2024 (Cuma) günü, baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayetleri üzerine yapılan tıbbi değerlendirmesinde, hastamız Settar Tanrıöğen’de; beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilmiştir" denildi.

Tanrıöğren'in acilen yapılan müdahale sonrası yoğun bakıma alındığını belirten Çakmakçı, "29 Ocak 2024, Pazar günü hastamızda; beyindeki kanamaya bağlı gelişme ihtimali olan beyin omurilik sıvısında artış tespit edilmiş, beyin cerrahisi ekibimiz tarafından sıvı basıncının dengelenmesi için girişimsel işlem yapılmıştır. Hastamızın tedavisine; yoğun bakım ünitesi sorumlusu Prof. Dr. İsmail Cinel ve ekibinin yanı sıra nöroloji, beyin cerrahi ve girişimsel nöroradyologlardan oluşan multidisipliner bir ekip tarafından devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Çakmakçı, şunları söyledi: "Bugün itibariyle klinik durumu stabildir. Bu tür beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklerin varlığı nedeniyle, hastamız Settar Tanrıöğen’in yakın takibi bir süre daha yoğun bakım ünitemizde devam edecektir."
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Etiketler Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu sağlık durumu Settar Tanrıöğen
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