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Sibel Can'dan oğlu Engincan Ural'a 3 milyon Dolarlık hediye

Sibel Can'dan oğlu Engincan Ural'a 3 milyon Dolarlık hediye
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Sahnelerin güzel şarkıcısı Sibel Can, eski eşi Hakan Ural'la evliliğinden olan oğlu Engincan Ural için kesenin ağzını açıp İstanbul'da 3 milyon Dolar değerinde bir ev satın aldı.

Ünlü şarkıcı Sibel Can, oğlu için ev aldı. Sibel Can satın aldığı daireye servet ödedi. Sibel Can, oğul Engincan için İstanbul'un en prestijli semtlerinden Etiler'de yer alan The Residences at Mandarin Oriental Etiler projesinden 3 milyon dolar değerinde bir daire satın aldı. Bu görkemli hediye, hem oğluna hem de gelinine yönelik olduğu belirtildi.

 

 

Etiketler Sibel Can gayrimenkul 3 milyon dolarlık daire engincan ural
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