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  3. Sosyal medyanın son kurbanı Haluk Levent oldu

Sosyal medya bu sefer Haluk Levent'i öldürdü

Sosyal medya bu sefer Haluk Levent'i öldürdü

AHBAP derneğinin başkanı olan ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medyada çıkan ölüm haberine isyan etti.

Türkiye’de orman yangınlarının çıktığı ilk günden beri alevlere teslim olan bölgelere destek götüren AHBAP Derneği’nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, hakkında sosyal medyada çıkan ölüm haberini yalandı.

Bu tür haberinin kendisini ve ailesini zor durumda bıraktığını ifade eden sanatçı, sosyal medya platformlarına da çağrıda bulunarak bir açıklama yayınladı.

"CİDDİ CİDDİ AİLEMİ ARIYORLAR"
Levent, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ”Her saat tweet attığım, görüntülü videolar attığım halde öldüğüme inanan bir kitle var. Ciddi ciddi ailemi arıyorlar filan… Facebook ve YouTube yönetimlerinin bu konuyu düşünmesi gerek. Gerçeğe ulaşmak hele bu çağda bu kadar sığ mı? Haa bu arada ölmedim, yemin edebilirim” dedi.

Haluk Levent bu sefer kendisi için yardım istediHaluk Levent bu sefer kendisi için yardım istediMagazin

 

Etiketler haluk levent sosyal medya haluk levent öldü mü ahbap
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