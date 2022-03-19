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  3. Survivor'a giden Sergen Yalçın'a Beşiktaş taraftarından büyük tepki

Survivor'a giden Sergen Yalçın'a Beşiktaş taraftarından büyük tepki

Survivor'a giden Sergen Yalçın'a Beşiktaş taraftarından büyük tepki

27-28 Mart'ta yayınlanacak Survivor birleşme partisine Beşiktaş eski teknik direktörü Sergen Yalçın juri olarak katılacak.

Beşiktaş ile yolları ayıran teknik direktör Sergen Yalçın bir süredir gözlerden uzaktı. Deneyimli hoca, Acun Ilıcalı'nın yarışması Survivor'da jüri üyeliği yapmak için Dominik Cumhuriyeti'ne gitti.

Beşiktaş taraftarı tepki gösterdi

Beşiktaşlı taraftarlar ise bu duruma tepki gösterdi. Takımdan ayrıldıktan sonra hiçbir yere açıklamalarda bulunmayan Sergen Yalçın'ın jüri üyeliği yapması siyah-beyazlı taraftarları şaşırttı.

Etiketler Survivor Sergen Yalçın beşiktaş
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