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  3. 24 Ağustos 2020 14:08

Ünlü gitarist Soner Egesel otel odasında intihar etti

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat Dalı öğretim görevlisi olan ünlü gitarist Soner Egesel (52), tatil için geldiği Bartın’daki otelde, başına ateş ederek intihar etti.

Ünlü gitarist Soner Egesel otel odasında intihar etti
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Olay, dün merkeze bağlı Kemer Köprü Mahallesi’ndeki otelde meydana geldi. Kente tatil için geldiği öğrenilen, Türkiye'nin önemli gitaristlerinden, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Dalı öğretim görevlisi Soner Egesel, kaldığı otel odasında yanında bulunan tabancayı başına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyan otel çalışanlarının haber vermesiyle odaya giren sağlık ekipleri, hareketsiz yatan Egesel’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Egesel’in cansız bedeni, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soner Egesel'in intiharıyla ilgili soruşturma sürüyor. 



FAZIL SAY, ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI 
Piyanist ve besteci Fazıl Say ise sosyal medya hesabından Soner Egesel ile ilgili paylaşım yaparak, "Çok değerli gitar sanatçısı Soner Egesel çok genç yaşta vefat etti. Anlaması zor. Sevgiyle anıyorum... Işıklar içinde uyusun. Dostum…" dedi. 


DHA

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gitarist , soner egesel
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