Ünlü grubun solistinden sürpriz evlilik

Çarşamba günü öğle saatlerinde Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde evlenen Kaan Boşnak'ın nikahına, koronavirüs önlemleri nedeniyle az sayıda yakını katıldı.‬ Çiftin bu özel anlarını sevenleri sosyal medyadan takip etti.

Kaan Boşnak'ın özel hayatını bilmeyenler bu evliliğe fazlasıyla şaşırdı. Boşnak, nikah sonrası eşiyle mutluluk pozu verdi.

KAAN BOŞNAK KİMDİR?

Müzisyen Kaan Boşnak 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Müzik kariyerine ilk olarak 2008 yılında lise eğitimini bırakıp İstanbul’da kurduğu Üç Maymun grubu ile besteler yapmaya ve küçük çaplı konserler vererek başladı. Üç Maymun grubu grunge/punk türünde şarkılar yapan bir müzik grubuydu. Boşnak bu müzik grubunda Murat Alsancak ve Buğra Özdemir ile birlikte şarkılar söyledi. İlk demo albümlerini 2010 yılında yayınladılar. Kısa süre sonra grup içi anlaşmazlık sebebiyle Kaan Boşnak gruptan ayrıldı.

Gruptan ayrılığının ardından bir süre hiçbir şey yapmayan Boşnak bir süre sonra akustik gitarı ile şarkılar yapmaya ve bestelemeye başladı. Daha sonra söz ve müziğini üstlendiği şarkılarını Engin Sevik ile birlikte video paylaşım platformu Vimeo’da yayınlamaya başladılar. Bu sayede tanınmaya başlayan Boşnak arkadaşları ile birlikte bir grup kurmaya karar verdi. İlk konserlerini Kadıköy’de bağımsız bir festivalde verdiler. Bir süre bu şekilde devam eden grup daha sonra albüm yapmaya karar verdi. İlk albümleri 2013 yılında ‘Birkaç Yıl Sonra Utanılacak Şarkılar’ albümünü çıkardılar. Bu sayede daha da tanınan ve konserler veren grup bir süre sonra anlaşmazlık sebebiyle dağıldı. Ancak grubun kurucu ve solisti Boşnak müziğe devam etmek istiyordu bu sebeple aynı isimle yeni baştan bir grup kurdu. Bu grupta elektronik gitarda Engin Sevik, bass gitarda ve grubun yapımcısı olan Burak Güngörmüş, davulda Oğuz Kont ve klavyede Bilge Günaydın vardı. Bu grup ile yayınladığı ilk albüm ise ‘Evdekilere Selam’dır.