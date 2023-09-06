Ünlü oyuncudan ensest istismar itirafı

Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Emmanuelle Béart, çocukluğunda bir akrabası tarafından ensest ilişkiye zorlandığını açıkladı.

Ünlü Fransız oyuncu Emmanuelle Béart, çocuk yaşta ensest ilişki kurbanı olduğunu açıkladı.

Son olarak Mission: Impossible filmiyle ekranlara gelen 60 yaşındaki oyuncu, yeni yayınlanan bir belgeselde çocukluğunda 4 yıl boyunca ensest ilişkiye zorlandığını söyledi.

Béart, kendisini ilişkiye zorlayan kişinin kimliğini ise açıklamadı. Öte yandan belgeselin yönetmeni Anastasia Mikova, saldırganın Béart’ın babası olan ünlü şarkıcı Guy Béart olmadığını aktardı.

Zorla ensest ilişkinin oyuncu 10 yaşındayken başladığı ve 14 yaşına kadar sürdüğü kaydedildi. Béart da belgeselde kendisini büyükannesinin kurtardığını anlattı.

Fransa’nın en ünlü oyuncularından biri olan ve uluslararası alanda da büyük üne sahip Béart, ülkesinde birçok ödülün sahibi olmuştu.