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Ünlü şarkıcı Aydilge hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Aydilge hastaneye kaldırıldı
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Ünlü şarkıcı Aydilge uzun süredir geçmeyen ağrıları nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı.

Kendine has tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Aydilge'den sevenlerini üzen haber geldi.

Aydilge, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini açıkladı. Hastanede çekilen bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı, tedavi sürecine dair takipçilerine bilgi verdi.

Ünlü şarkıcı Aydilge uzun süredir geçmeyen ağrıları nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı.

Şarkıcı, paylaşımında; "Bunca üzüntü arasında kendi derdimden bahsederek vaktinizi almak hiç istemezdim ama merak edenler için yazmak istedim. Birkaç hafta önce hastanedeyken, uzun süredir tedavilere cevap vermeyen şiddetli ağrılarımdan ve yeni bir takım operasyonlara gireceğimden sizlere bahsetmiştim. Güzel mesajlarınız beni çok mutlu etmişti. Ancak o ara moral bulmak adına çok sevdiğim Yaren leyleği ziyaret etmemin ardından yeni komplikasyonlar oluştu. 6 gündür hastane ve ev arasında gidip gelmekteyim. Hem ülkemde yaşananlar hem de fiziksel acım nedeniyle psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Birazdan hastaneden evime döneceğim yine. Test sonuçlarımın iyi çıkması için umarım siz de güzel niyetler edersiniz" ifadelerini kullandı.

Etiketler aydilge Ağrı dinmeyen ağrılar geçmeyen ağrılar geçmeyen ağrı dinmeyen ağrı hastane
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