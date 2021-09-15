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Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik derin yırtmaçlı pozu ile beğeni topladı

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik derin yırtmaçlı pozu ile beğeni topladı

90'lı yıllara damga vuran isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in sosyal medya hesabından paylaştığı pozla büyük beğeni topladı.

90'lı yıllarda hem şarkıları hem de rol aldığı diziler nedeniyle gençlerin en sevdiği isimlerin başında Yonca Evcimik geliyordu. Çılgın Bediş dizisindeki rolü ve o dönem seslendirdiği şarkılarla hafızalara kazınan şarkıcı, güzelliğinden bir şey kaybetmedi.

İDDİALI PAYLAŞIMLAR YAPIYOR
Yonca Evcimik, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Bursa'da konser veren Yonca Evcimik, iddialı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Yonca Evcimik son olarak, derin yırtmaçlı eteği ve göbek dekolteli fotoğrafıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Yonca Evcimik'in bu karesi hayranları tarafından dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.

Etiketler yonca Yonca Evcimik yırtmaç
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